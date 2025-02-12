Игрок «Краснодара» прокомментировал решение выступать за сборную Армении вместо России

Футболист Сперцян о сборной: Я ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал решение выступать за сборную Армении вместо России. Его слова приводит «Чемпионат».

Сперцян подчеркнул, что принял решение играть за Армению еще в 2021 году. Он объяснил это тем, что его, на тот момент лучшего бомбардира Футбольной национальной лиги (ФНЛ), не вызывали в российскую сборную и на просмотры. «Я сидел и думал: как это возможно вообще? Что мне еще надо сделать, чтобы в состав попасть? Это был последний щелчок. Я ни разу не пожалел о выборе Армении, а не России. И сейчас не жалею», — заявил спортсмен.

Хавбек поделился, что обсуждал эту ситуацию с российским футболистом «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном, которому предлагали перейти в сборную Армении. «У каждого свой путь. Арсену лучше со сборной России — тоже же хорошо», — отметил он.

24-летний Сперцян имеет российское и армянское гражданство. За сборную Армении он провел 32 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.