Индийская полиция начала расследование после угрозы теракта в самолете премьера

HT: Полиция Индии расследует угрозу теракта в самолете премьера Моди

Полиция Мумбаи начала расследование после поступивших по телефону угроз террористической атаки на самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает газета Hindustan Times (HT).

По данным издания, в полицейский участок поступил звонок о возможном нападении на самолет премьера, отправившегося с официальным визитом во Францию и США. Полиция заявила о «серьезном характере» полученной информации и доложила об этом в другие правоохранительные органы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал попытку Моди пожать ему руку.