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11:19, 12 февраля 2025Мир

Индийская полиция начала расследование после угрозы теракта в самолете премьера

HT: Полиция Индии расследует угрозу теракта в самолете премьера Моди
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dave Gray / Pool via AP

Полиция Мумбаи начала расследование после поступивших по телефону угроз террористической атаки на самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает газета Hindustan Times (HT).

По данным издания, в полицейский участок поступил звонок о возможном нападении на самолет премьера, отправившегося с официальным визитом во Францию и США. Полиция заявила о «серьезном характере» полученной информации и доложила об этом в другие правоохранительные органы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон проигнорировал попытку Моди пожать ему руку.

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