В России ответили на слова польского депутата о неизбежности нормализации отношений

Депутат Журова: Нормализация отношений Запада и РФ действительно неизбежна

Нормализация отношений между Западом и Россией действительно неизбежна, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом в беседе с «Лентой.ру» депутат ответила на слова члена парламента Польши Пшемыслава Виплера о том, что «рано или поздно» диалог с Москвой будет возобновлен.

Ранее депутат польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Пшемыслав Виплер заявил, что возобновление диалога с президентом России Владимиром Путиным и нормализация отношений с Москвой неизбежны. «Раньше или позже, но мы вернемся к моменту, когда должны будем как-то нормализовать отношения», — сказал парламентарий.

«Это сто процентов будет так. (...) Скоро у дипломатов появится много работы, потому что тот же [президент США Дональд] Трамп хочет проявить себя как миротворца. Все в руках той же Польши, Соединенных Штатов и так далее», — отметила Журова.

Европа чувствует те огромные минусы, которые есть у этой ситуации. (...) На Европе эти конфликты гораздо серьезнее отражаются, чем на США Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

В январе Виплер заявлял, что серьезные западные политики не думают о вступлении Украины в НАТО, так как подобный сценарий привел бы к военному конфликту с Россией.

«Многие серьезные политики, в том числе Джо Байден, сейчас не могут представить себе членство Украины в НАТО», — отмечал политик, подчеркивая, что «Конфедерация» выступает против вступления Киева в Североатлантический альянс и сделает все, чтобы не допустить подобного сценария.