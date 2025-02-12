Известный итальянский журналист получил вид на жительство в России

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо получил вид на жительство в России

Известный итальянский журналист Винченцо Лоруссо, освещающий жизнь в Донбассе с 2022 года, получил вид на жительство в РФ. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

Волк сообщила, что документ о временном проживании в России Лоруссо получил от Управления по вопросам миграции МВД по Луганской народной республике.

Итальянский журналист объяснил, что решил остаться в стране, так как не разделяет политику западных стран в отношении России. Лоруссо добавил, что придерживается российских традиционных и духовно-нравственных ценностей.

Ранее стало известно, что итальянский военный корреспондент Андреа Лучиди получил российское гражданство. Он заявил, что быстро получил соответствующий документ. Отмечалось, что Лучиди живет в России с 2022 года.

До этого Лучиди обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство. Он заявил, что считает Россию вторым домом.