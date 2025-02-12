Клава Кока вышла на сцену в крошечных шортах

Российская певица Клава Кока в крошечных шортах вышла на сцену на Big Love Show

Российская певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, вышла на сцену в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,3 миллиона подписчиков.

28-летняя исполнительница продемонстрировала фото и видео своего выступления на Big Love Show, которое организовала радиостанция Love Radio в честь своего 25-летия. Так, она предстала перед зрителями в бежево-белом наряде, состоявшем из корсетного топа, оверсайз-куртки и крошечных шортов.

Кроме того, знаменитость надела гольфы и сапоги на каблуках и с фактурными носами с имитацией пальцев, а также повязала на шею объемный бант.

Ранее в феврале российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина также показала фото с Big Love Show, которое посетила в прозрачном мини-платье.