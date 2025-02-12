Командир «Ахмата» заявил о месяц удерживавших оборону в окружении бойцах подразделения

Генерал Алаудинов: Бойцы «Ахмата» месяц держали оборону в окружении под Курском

Бойцы «Ахмата» месяц удерживали оборону в окружении украинских подразделений в Курской области. Об этом сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир подразделения и замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, его слова приводит ТАСС.

По словам Алаудинова, в упомянутых боях участвовал «отряд Питерского», весь состав которого получил ранения. Он отметил, что командир подразделения также получил ранения, но продолжал руководить бойцами.

Всего же, как заявил командир «Ахмата», отряд удерживал стратегические позиции два месяца.

Ранее Алаудинов ответил на обвинения в пропуске «Ахматом» колонн Вооруженных сил Украины в Курской области.