В Москве открыли дело о наследстве Александра Маслякова

Дело о наследстве руководителя КВН Александра Маслякова открыли в Москве

Дело о наследстве руководителя и ведущего «Клуба веселых и находчивых» Александра Маслякова открыли в Москве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на юриста Надежду Швачко.

С этого момента родственники Маслякова вправе претендовать на вещи и имущество телезвезды, а также на его имущественные права и обязанности, принадлежавшие ему на момент смерти.

Александра Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года. Сообщалось, что причиной смерти мог стать рак легких. Отмечалось, что последние полгода Маслякову было трудно дышать и разговаривать.

По словам экспертов, многомиллионное наследство бессменного ведущего КВН должно перейти жене и сыну, если иного не предполагает завещание. Как известно, телевизионное творческое объединение «АМиК», которое занимается производством КВН и других развлекательных проектов, Масляков еще при жизни переписал на сына. Структурами компании руководит невестка ведущего Ангелина.