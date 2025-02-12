Медведев прокомментировал заявления Зеленского об обмене территориями

Зампред Совбеза Медведев о заявлении Зеленского про обмен территориями: Чушь

Заявления Владимира Зеленского об обмене территориями между Россией и Украиной являются чушью. Об этом заявил в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам зампреда Совбеза, подобные слова были произнесены в состоянии страха и наркотической абстиненции, также известной как «ломка». «Несут на камеру чушь», — прокомментировал Медведев слова Зеленского.

Зеленский ранее заявлял, что Киев планирует обменять территории на земли, занятые Вооруженными силами России. О каких регионах идет речь, он не уточнил.

Комментируя слова Зеленского, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов Вооруженных сил Украины уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».