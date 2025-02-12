Захарова: Истинной целью властей в Киеве является зачистка Украины от русского

Истинной целью властей в Киеве является зачистка Украины от русского и создание на них антироссийского плацдарма. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма», — рассказала дипломат.

Это, по словам Захаровой, стало причиной недопуска реализации «Минских соглашений» 10 лет назад. Ее сообщение приурочено к юбилею подписания документа.