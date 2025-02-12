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11:34, 12 февраля 2025Бывший СССР

МИД назвал истинной целью Киева зачистку Украины от всего русского

Захарова: Истинной целью властей в Киеве является зачистка Украины от русского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Истинной целью властей в Киеве является зачистка Украины от русского и создание на них антироссийского плацдарма. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма», — рассказала дипломат.

Это, по словам Захаровой, стало причиной недопуска реализации «Минских соглашений» 10 лет назад. Ее сообщение приурочено к юбилею подписания документа.

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