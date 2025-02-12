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03:17, 12 февраля 2025Мир

Миллиардер Сакс прокомментировал заявление Трампа словами Солженицына

Миллиардер Сакс перефразировал Солженицына, комментируя слова Трампа о коррупции
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Keystone Press Agenc / Global Look Press

Американский миллиардер Дэвид Сакс на своей странице в соцсети X вспомнил писателя Александра Солженицына, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о коррупции в стране.

Сакс прокомментировал публикацию со словами американского лидера о том, что он видит свидетельства коррупции в правительстве.

«Перефразируя Солженицына: мы знаем, что они воруют. Они знают, что они воруют», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что новая администрация США рассмотрит возможность сократить расходы, в том числе в военной сфере. До этого он оценил масштабы коррупции в США. Политик отметил, что триллионы долларов тратятся «абсолютно впустую и, возможно, незаконно».

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