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01:56, 8 февраля 2025Мир

Трамп заявил о планах сократить военные расходы

Трамп заявил, что США рассмотрят возможность сократить военные расходы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Новая администрация США рассмотрит возможность сократить расходы, в том числе в военной сфере. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы собираемся посмотреть даже на наши вооруженные силы. Мы собираемся посмотреть на огромные суммы денег, которые тратятся на вещи, не имеющие ни к чему отношения и не имеющие никакой ценности», — пояснил он. По словам американского лидера, проверки госструктур выявили «огромные масштабы коррупции» и нецелевого использования средств.

Ранее Дональд Трамп оценил масштабы коррупции в США. Он заявил, что триллионы долларов тратятся «абсолютно впустую и, возможно, незаконно». Глава Белого дома добавил, что собирается проверить деятельность министерства образования и Пентагона. Он также отметил работу американского предпринимателя и главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска по разоблачению «ужасающих растрат, мошенничества и коррупции».

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