Мужчины и женщины рассказали о самых нелепых ошибках в сексе

Мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили о самых нелепых ошибках, которые совершали во время интимной близости. На рассказы участников форума обратило внимание агентство Daily Mail.

Так, один из пользователей признался, что надолго запомнил провал в сексе, причиной которого стало плохое мытье рук. «Моя девушка — любительница домашнего соуса сальса. Она плохо смыла с рук халапеньо и начала работать руками. Никому не рекомендую», — поделился неприятным воспоминанием мужчина.

Другой участник обсуждения рассказал, что однажды они с женой решили попробовать что-то новое и накапать на соски горячим воском свечи, как в порно. «Никто не предупредил, что актеры используют специальные свечи, которые плавятся, практически не нагреваясь. Мы взяли обычные», — вспомнил он.

Иногда неприятные моменты возникали из-за обычной невнимательности. «Эпоха коронавируса. Муж думал, что взял смазку, а на самом деле схватил дезинфицирующее средство для рук. Натер им свой пенис и... я до сих пор чувствую жжение», — пожаловалась автор комментария.

Кроме того, многие участники признались, что получали травмы во время секса из-за чрезмерного усердия или неудобной позы. «Он наклонился вперед, и мой длинный ноготь вонзился в его роговицу. Нам пришлось ехать в отделение неотложной помощи, я чувствовала себя ужасно», — рассказала девушка.

Ранее мужчины с большими пенисами рассказали о главных комплексах и страхах. Например, некоторые вспомнили, что их бросали из-за этого возлюбленные.

