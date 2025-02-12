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13:56, 12 февраля 2025Ценности

На Неделе моды представили брюки в виде чипсов

Сеть ресторанов QDOBA представила на Неделе моды в Нью-Йорке брюки в виде чипсов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mustafa Bashari / Unsplash

Сеть ресторанов мексиканской кухни QDOBA представила брюки в виде чипсов на Неделе моды в Нью-Йорке. Фотографии публикует New York Post (NYP).

Модель позировала перед публикой в прозрачных штанах с названием ресторана на поясе, к которым также были прикреплены пачки чипсов из тортильи. На данный момент неизвестно, будет ли предмет гардероба вскоре продаваться в заведениях QDOBA.

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