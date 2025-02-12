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16:51, 12 февраля 2025Экономика

Названа цена самой дешевой новой квартиры в Москве у метро

Эксперт по жилью Новикова: Самая дешевая квартира у метро в Москве стоит ₽6 млн
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самое дешевое жилье в столице в новостройке в пешей доступности от метро или станции МЦД (15 минут пешком) обойдется в шесть миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила эксперт по рынку недвижимости Москвы, руководитель агентства недвижимости СфераLika| Broker Анжелика Новикова.

Самый бюджетный объект представляет собой квартиру-студию площадью 20 квадратных метров вблизи от станции метро «Улица Скобелевская». В Москве найдется четыре тысячи объектов-студий недалеко от метро.

Что касается однокомнатного жилья, самым бюджетным объектом у метро оказался вариант за 8,1 миллиона рублей. Это квартира площадью 33 квадратных метра недалеко от станции метро «Улица Скобелевская». От дома до станции можно дойти за 15 минут. Всего однокомнатных квартир у метро столицы насчитывается 3,15 тысячи лотов.

Широкий выбор жилья вблизи от метро приходится на формат двухкомнатных квартир. В этом сегменте продается четыре тысячи объектов. Самая дешевая квартира выставлена на продажу за 9,6 миллиона рублей. Это жилье 48 квадратных метров вблизи от станции МЦД-4 «Санино».

Ранее инвестор Ксения Аверс предсказала удешевление квартир в новостройках формата «человейников». По ее словам, стоит ждать снижение цен на жилье в жилых комплексах (ЖК) вдали от транспортной инфраструктуры с низким качеством объектов.

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