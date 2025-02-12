Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:11, 12 февраля 2025Экономика

В Москве предсказали падение цен на жилье в «человейниках»

Инвестор Аверс: в цене начнут падать маленькие квартиры в человейниках
Мария Черкасова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Малогабаритное жилье в жилых комплексах (ЖК) столицы формата «человейников» в ближайшее время первым будет падать в цене. Таким мнением с NEWS.ru поделилась инвестор Ксения Аверс.

Так эксперт ответила на вопрос об удешевлении недвижимости в будущем из-за падения спроса на нее. Она уточнила, что обвала цен ждать не стоит — речь идет лишь об удешевлении жилья в отдельных районах Москвы.

Для примера Аверс привела ЖК в одном из самых отдаленных районов города, «условно посреди поля». Это комплекс из нескольких домов, выглядящих одинаково, в них расположены квартиры маленькой площади «в ужасном качестве, с низкой шумоизоляцией и плохой инфраструктурой». По ее словам, первым начнет дешеветь именно такое жилье.

Покупатель же в будущем начнет ориентироваться на более комфортное жилье в малоэтажном доме либо будет рассматривать переезд ближе к центру города. Аверс также отметила, что «человейники» оказались невостребованными в Китае, и спрогнозировала отсутствие их популярности в России.

Ранее эксперты компании «Метриум» заявили, что по итогам января 2025 года массовые новостройки Москвы сильнее всего подешевели в Рязанском районе, Царицине, в Солнцеве, а также в Дмитровском районе. В остальных районах средняя цена квардратного метра либо повысилась, либо не изменилась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин поговорил с новым лидером Сирии

      Алексея Воробьева назвали нарциссом после слов о поиске жены

      Орбан раскритиковал политику ЕС по Украине

      Предотвращены воздушные удары ВСУ по регионам России

      Европейские лыжники решили не бойкотировать гонку с участием Большунова

      Жители российского города пожаловались на полчища крыс на улицах

      Случайная поломка помогла россиянину выжить в конфликте с должником-соседом

      Россиян предупредили о выманивающем доступ к «Госуслугам» мошенническом сайте

      В России появился новый автомобильный бренд

      Пассажирка самолета случайно нашла под креслом опасный предмет и испугалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше