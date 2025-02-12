Названы способы моментально сделать секс ярче и интереснее

Уролог Рене Малик подсказала несколько способов, которые помогут моментально улучшить сексуальную жизнь. Ее советы приводит издание LAD Bible.

Малик считает, что, если во время секса возникает любое беспокойство, первое, что нужно сделать, — поговорить с партнером. «Это кажется очевидным, но многие пациенты признаются, что никогда не обсуждают пикантные темы с партнером», — рассказала врач.

Еще одним способом быстро сделать секс ярче и интереснее уролог назвала отказ от идеи, что интимная близость — это исключительно проникновение. Она предложила взглянуть на процесс шире и включить в него прелюдию, взаимную мастурбацию и стимуляцию различных эрогенных зон. «80–90 процентам женщин для достижения оргазма нужна стимуляция клитора. Дело в том, что клитор является гомологом пениса. Это означает, что эмбрионально они оба развиваются из одной и той же ткани», — объяснила Малик.

Кроме того, уролог считает, что качество интимной близости может значительно улучшиться, если использовать смазку. Еще одно условие хорошего секса, по ее словам, — это расслабленное состояние и отсутствие нервного перенапряжения. «Если вы испытываете стресс, приток крови к половым органам уменьшается, так как он будет направлен в другое место. Поэтому вам будет гораздо сложнее возбудиться», — указала Малик.

Врач также посоветовала перестать излишне беспокоиться из-за единичной осечки в постели. «Бывают случаи, когда у мужчины рано пропадает эрекция или он эякулирует быстрее, чем хотел. Все это нормально и не является признаком нарушений», — заключила она.

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