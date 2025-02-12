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17:20, 12 февраля 2025Мир

Орбан раскритиковал политику ЕС по Украине

Орбан: Политика Евросоюза по Украине не отвечает интересам людей
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Поддерживаемый Европейским союзом (ЕС) курс в отношении конфликта на Украине не отвечает интересам большинства граждан сообщества. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной конференции с сопредседателем партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, трансляцию которой вел венгерский телеканал Hír.

«Большинство в Европе хотят мира, но Евросоюз хочет выиграть войну против России. Будапешт с самого начала украинского конфликта выступал за его урегулирование исключительно дипломатическим путем. У Брюсселя большие проблемы, потому что ЕС пытается проводить направленную против людей политику», — отметил глава венгерского правительства.

По словам Орбана, Евросоюз «продолжает поощрять миграцию» и своими действиями в области экономики разрушает общественное благосостояние. Политик указал на то, что европейцы хотят защиты своих доходов, а также проведения политики в интересах среднего класса, но «вместо этого люди получают от ЕС прямо противоположное — они становятся беднее».

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС в области энергетики должны быть отменены. По его словам, европейская политика, в том числе в вопросе санкций, поставила сообщество в тяжелое положение, поскольку сейчас европейцам приходится платить за энергоносители в 3-4 раза больше, чем платят американцы.

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