Основателя компании iSpring освободили из зала суда

Суд в Йошкар-Оле не стал отправлять под домашний арест основателя iSpring Ускова

Суд в Йошкар-Оле отказался отправлять под домашний арест основателя компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Матвея Цзена.

Ускова освободили из зала суда. Ему избрали запрет определенных действий.

О задержании основателя iSpring стало известно во вторник, 11 февраля. Ему вменяют мошенничество при покупке участка для строительства корпоративного поселка, ущерб оценивается в 20,5 миллиона рублей.

Усков в свою очередь настаивает, что его задержание связано с борьбой против застройки рощ в Йошкар-Оле.