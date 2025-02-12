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18:54, 12 февраля 2025Силовые структуры

Основателя компании iSpring освободили из зала суда

Суд в Йошкар-Оле не стал отправлять под домашний арест основателя iSpring Ускова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Юрий Усков

Юрий Усков. Кадр: ispring live / YouTube

Суд в Йошкар-Оле отказался отправлять под домашний арест основателя компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring из Марий Эл Юрия Ускова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Матвея Цзена.

Ускова освободили из зала суда. Ему избрали запрет определенных действий.

О задержании основателя iSpring стало известно во вторник, 11 февраля. Ему вменяют мошенничество при покупке участка для строительства корпоративного поселка, ущерб оценивается в 20,5 миллиона рублей.

Усков в свою очередь настаивает, что его задержание связано с борьбой против застройки рощ в Йошкар-Оле.

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