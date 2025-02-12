Отпевание Олега Стриженова завершилось в Москве

В Москве завершилось отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова

В Москве завершилось отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Траурное мероприятие проходило в храме Святителя Николая на Трех Горах. Проститься с актером пришли его родные, друзья, поклонники и коллеги.

Ранее стало известно, что Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист ушел из жизни 9 февраля в возрасте 95 лет. Отмечалось, что это случилось в одной из московских больниц, куда он был госпитализирован после того, как перенес инфаркт головного мозга — ишемический инсульт.