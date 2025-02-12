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15:44, 12 февраля 2025Культура

Отпевание Олега Стриженова завершилось в Москве

В Москве завершилось отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Москве завершилось отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

Траурное мероприятие проходило в храме Святителя Николая на Трех Горах. Проститься с актером пришли его родные, друзья, поклонники и коллеги.

Ранее стало известно, что Олега Стриженова похоронят на Троекуровском кладбище.

Артист ушел из жизни 9 февраля в возрасте 95 лет. Отмечалось, что это случилось в одной из московских больниц, куда он был госпитализирован после того, как перенес инфаркт головного мозга — ишемический инсульт.

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