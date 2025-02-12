Овечкин дал совет 20-летнему российскому дебютанту НХЛ

Александр Овечкин посоветовал Матвею Мичкову поменьше выпендриваться

Российский форвард Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин дал совет 20-летнему соотечественнику Матвею Мичкову, проводящему дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Филадельфия Флайерс». Об этом сообщает RG.

«Он недавно играл против нас, и я смог его увидеть в деле. Но мне бы хотелось, чтобы он немного меньше выпендривался. В остальном все замечательно», — заявил Овечкин. Он добавил, что считает Мичкова отличным парнем.

Мичков в нынешнем сезоне провел 55 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 16 голами и 20 результативными передачами.

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству голов (879) в регулярных чемпионатах НХЛ. Отставание от лидирующего по этому показателю Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.