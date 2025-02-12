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17:11, 12 февраля 2025Путешествия

Пассажирка самолета случайно нашла под креслом опасный предмет и испугалась

New York Post: Пассажирка самолета Shandong Airlines нашла под креслом петарду
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: NX

Пассажирка самолета авиакомпании Shandong Airlines случайно нашла под своим креслом опасный предмет и испугалась. Об этом сообщает New York Post.

Уточняется, что речь идет о петарде, у которой торчал фитиль. Находка была сделана на рейсе из китайского Гуйлиня в Сямэнь 31 января. Пассажирка сняла предмет на видео и разместила его в соцсети. Она также обратилась с жалобой в службу поддержки клиентов перевозчика. Ведется расследование.

Ранее самолет российской авиакомпании вернулся в аэропорт после вылета из-за пассажира, который заявил о бомбе на борту.

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