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17:31, 12 февраля 2025Из жизни

Под древним замком нашли затерянные тоннели Леонардо да Винчи

Под замком Сфорца в Милане нашли тоннели с эскизов Леонардо да Винчи
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Замок Сфорца

Замок Сфорца. Фото: Catarina Belova / Shutterstock / Fotodom

Исследователи нашли сеть тоннелей под древним замком Сфорца в городе Милан. Как пишет Live Science, предположительно, именно они были изображены на эскизах Леонардо да Винчи, созданных 500 лет назад.

Строительство замка Сфорца началось в середине 1300-х годов. В 1495-м правитель Милана нанял Леонардо да Винчи и еще несколько художников для украшения стен и потолков. Тогда же да Винчи зарисовал подземные проходы, проложенные под замком для обороны.

Как объясняет Франческа Биоло, историк архитектуры из Миланского политехнического университета, исследователям было известно о некоторых тоннелях под зданием. Они даже открыты для посещения. Однако недавно ученые осознали, что помимо известных имеются и затерянные проходы.

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Команда Биоло исследовала замок с помощью лазерного сканирования, технологии GPS, 3D-георадара и фотограмметрии. Так, им удалось обнаружить несколько новых комнат на втором подземном уровне и тоннель, идущий параллельно уже известному проходу. Ученые заверяют, что найденные тоннели могут быть теми самыми, которые описал да Винчи. Возможно, он даже участвовал в их проектировании.

По словам Биоло, под замком скрыто еще множество секретов. Тем не менее раскопки в нем затруднены из-за ограничений, существующих в городе.

Ранее сообщалось, что исследователи НАСА случайно нашли подземную военную базу, заброшенную больше 50 лет назад. Ее начали строить в конце 1950-х в рамках секретного проекта «Ледяной червь».

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