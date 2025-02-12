Популярная телезвезда показала целлюлит на фото в бикини со словами «тут нечего стыдиться»

29-летняя английская телезвезда Хлоя Ферри показала целлюлит на фото в бикини

Популярная английская телезвезда Хлоя Ферри показала целлюлит на фото в купальнике со словами «тут нечего стыдиться». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,9 миллиона подписчиков.

Бывшая участница реалити-шоу Geordie Shore выложила два снимка без фильтров в белом бикини, включавшем в себя топ с треугольными чашками и крошечные V-образные трусы. Так, она запечатлела себя в бассейне и в раздевалке, продемонстрировав особенности своего тела.

«Целлюлит есть у всех нас, но я стеснялась и скрывала его, будто он был несовершенством, которое стоит стыдиться. Но я поняла, что это не так. (...) Целлюлит не определяет меня как личность. Хочу напомнить, что это нормально, когда он есть. Давайте примем наш целлюлит!» — обратилась 29-летняя знаменитость к подписчицам.

В ноябре 2024 года российская певица Виктория Дайнеко показала фото в откровенном наряде со словами «целлюлит закрашивать лень».