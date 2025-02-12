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13:15, 12 февраля 2025Россия

Появились новые подробности боев в Курской области

Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска за сутки отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, российским военнослужащим удалось нанести поражение 14 бригадам ВСУ и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Свердликово, Суджа, Гуево, Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Никольский, Олешня и Рубанщина.

За прошедшие сутки противник лишился двух танков, двух боевых машин пехоты, САУ М109 Paladin, четырех минометов, станции РЭБ, а также немецкого мостоукладчика Biber.

В этот же день стало известно, что два беспилотника Вооруженных сил Украины ударили по городу Рыльску Курской области. В результате атаки повреждено остекление двух домов и местная библиотека.

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