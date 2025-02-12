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17:17, 12 февраля 2025Россия

Предотвращены воздушные удары ВСУ по регионам России

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили три БПЛА ВСУ в Белгородской и Курской областях
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по регионам России. Об этом заявило Минобороны Российской Федерации в Telegram.

Как уточнило ведомство, с 14:00 до 15:25 по московскому времени дежурные военные поразили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Два из них сбиты в Белгородской области, еще один — в Курской. Информация о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Белгородской области мирная жительница стала жертвой удара БПЛА по машине в селе Мокрая Орловка. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что два беспилотника ВСУ ударили по Рыльску, повредив жилые постройки и нарушив работу линии электропередачи. Горожане не пострадали.

ЖЗЛ
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