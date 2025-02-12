Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Брюгге
Сегодня
20:45 (Мск)
Аталанта
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 1-й матч
Эвертон
Сегодня
22:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия — Премьер-лига|15-й тур
Селтик
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 1-й матч
Фейеноорд
Сегодня
23:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 1-й матч
Монако
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Стыковые матчи. 1-й матч
11:02, 12 февраля 2025Спорт

Провалившая гендерный тест Хелиф решила судиться с Международной ассоциацией бокса

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф решила судиться с IBA
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, решила судиться с Международной ассоциацией бокса (IBA). Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменку возмутило решение IBA подать жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на допуск до Игр-2024 в Париже. «Виновные в этих действиях должны быть привлечены к ответственности, и мы приложим все доступные законные средства, чтобы обеспечить торжество справедливости», — заявила Хелиф.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. Однако МОК допустил ее к женским соревнованиям в 2024-м, что вызвало критику среди общественности.

На Играх в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов. После этого президент IBA Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха извиниться на коленях за участие алжирки в соревнованиях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия совершила мощный прорыв в Курской области. Бойцы продвинулись на глубину более двух километров

      Apple вслед за Google переименовала Мексиканский залив в залив Америки

      Российские туристы прекратили ездить на популярный курорт Турции

      На Западе заявили о необходимости обсудить снятие санкций с России для мира на Украине

      В МИД назвали бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией

      Провалившая гендерный тест Хелиф решила судиться с Международной ассоциацией бокса

      «Ростех» рассказал о разработке новой САУ в кратчайшие сроки

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву

      Российскому врачу предъявили обвинение за потерю ребенка при лечении зубов

      Россиянин одним ударом топора отсек голову сожительнице

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше