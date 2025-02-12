Провалившая гендерный тест Хелиф решила судиться с Международной ассоциацией бокса

Провалившая гендерный тест боксерша Иман Хелиф решила судиться с IBA

Алжирская боксерша Иман Хелиф, провалившая гендерный тест, решила судиться с Международной ассоциацией бокса (IBA). Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменку возмутило решение IBA подать жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК) на допуск до Игр-2024 в Париже. «Виновные в этих действиях должны быть привлечены к ответственности, и мы приложим все доступные законные средства, чтобы обеспечить торжество справедливости», — заявила Хелиф.

В 2023 году IBA отстранила Хелиф во время чемпионата мира из‑за проваленного гендерного теста. Однако МОК допустил ее к женским соревнованиям в 2024-м, что вызвало критику среди общественности.

На Играх в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 килограммов. После этого президент IBA Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха извиниться на коленях за участие алжирки в соревнованиях.