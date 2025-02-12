Путин и Трамп отметили необходимость завершить конфликт на Украине

Путин и Трамп подтвердили необходимость завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине. Об этом сообщает «КП».

По информации издания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что разговор между президентами США и России состоялся.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.