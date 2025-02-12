Работодатели назвали способы удержания сотрудников

В феврале кадровый дефицит испытали 86 процентов работодателей. Это показало исследование, проведенное Русской школой управления (РШУ). Его результаты процитировали «Известия».
Для того чтобы не допустить ухода уже нанятых сотрудников, предприниматели готовы использовать разные инструменты. Так, 58 процентов намерены в 2025 году повысить заработные платы. Кроме того, 57 процентов хотят задействовать нематериальную мотивацию, а 40 процентов расширят обязанности действующих сотрудников. Кроме того, 38 процентов надеются снизить остроту кадрового дефицита за счет автоматизации, а 28 процентов за счет переквалификации персонала. Также пять процентов намерены трудоустроить иностранцев. В то же время три процента не будут никак менять кадровую политику.
Ранее сообщалось, что в минувшем году кадровая проблема стала основной для строительного сектора, которому серьезно не хватает квалифицированных работников.