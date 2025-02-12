Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:30, 12 февраля 2025Экономика

Работодатели назвали способы удержания сотрудников

«Известия»: В 2025 году зарплаты повысят почти 60 процентов работодателей
Кирилл Луцюк

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В феврале кадровый дефицит испытали 86 процентов работодателей. Это показало исследование, проведенное Русской школой управления (РШУ). Его результаты процитировали «Известия».

Для того чтобы не допустить ухода уже нанятых сотрудников, предприниматели готовы использовать разные инструменты. Так, 58 процентов намерены в 2025 году повысить заработные платы. Кроме того, 57 процентов хотят задействовать нематериальную мотивацию, а 40 процентов расширят обязанности действующих сотрудников. Кроме того, 38 процентов надеются снизить остроту кадрового дефицита за счет автоматизации, а 28 процентов за счет переквалификации персонала. Также пять процентов намерены трудоустроить иностранцев. В то же время три процента не будут никак менять кадровую политику.

Ранее сообщалось, что в минувшем году кадровая проблема стала основной для строительного сектора, которому серьезно не хватает квалифицированных работников.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнослужащие отомстили ВСУ за командира Ефремова. Они ударили по позициям украинских войск подписанными снарядами

      Стало известно об отказе дрейфующих в море на Сахалине рыбаков эвакуироваться

      Дочь разоблачила отца-вуайериста и сдала его полиции

      Женщина жестоко проучила воровавшую обеды коллегу и довела ее до больницы

      Северному соседу США пригрозили уже 50-процентными пошлинами

      В Крыму назвали заявление Зеленского об обмене территориями отчаяньем

      Двух полицейских уличили в продаже персональных данных граждан России

      Названы лучшие упражнения для раскачки метаболизма

      Ряд регионов России предупредили об опасной погоде

      Появились кадры с дрейфующей в море льдины с 300 российскими рыбаками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше