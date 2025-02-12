Россиян предупредили об угрожающей туристическому региону опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за схода лавин

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за риска схода лавин. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в краевом управлении МЧС России.

По данным ведомства, с 12 по 15 февраля в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте от 1,5 тысячи метров.

Спасатели предупредили жителей и гостей региона о необходимости соблюдать меры безопасности. Они рекомендовали не выходить в горы в снегопад и следить за изменениями погоды.

«Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — добавили в МЧС.

Ранее на горнолыжном курорте в Неваде, США, лыжник избил палками сноубордиста, который налетел на него на склоне. Потасовка попала на видео.