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11:27, 12 февраля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей туристическому региону опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за схода лавин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Krzysztof Kowalik / Unsplash

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за риска схода лавин. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в краевом управлении МЧС России.

По данным ведомства, с 12 по 15 февраля в горах Краснодарского края (исключая Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно на высоте от 1,5 тысячи метров.

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Спасатели предупредили жителей и гостей региона о необходимости соблюдать меры безопасности. Они рекомендовали не выходить в горы в снегопад и следить за изменениями погоды.

«Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев», — добавили в МЧС.

Ранее на горнолыжном курорте в Неваде, США, лыжник избил палками сноубордиста, который налетел на него на склоне. Потасовка попала на видео.

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