Россиян предупредили об увеличении штрафа за неуплату налога с продажи недвижимости

Профессор Староверова: удвоился штраф за неуплату налога с продажи недвижимости

С 2025 года в России были увеличены штрафы за нарушения, связанные с продажей недвижимости и ее использованием. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Староверова в разговоре с агентством «Прайм».

Специалист подчеркнула, что, по новым правилам, взыскания за неуплату налога от продажи имущества возросли до 40 процентов от суммы, которая была не доплачена в бюджет. Она отметила, что сделка на сумму до 2,4 миллиона рублей облагается по старой ставке в 13 процентов, свыше — более высоким процентом.

Помимо этого, на территории страны подняли штрафы за ненадлежащее использование жилых помещений. В частности, это касается нарушения противопожарных норм. За блокировку пожарного люка или изменение направления открытия входной двери теперь необходимо заплатить 15 тысяч рублей (вместо 10).

Также ужесточили меры за самовольное обустройство тамбуров на общих лестничных площадках.

Ранее россиянам рассказали, что за неправильную утилизацию новогодней елки им грозит штраф до 3000 рублей. Натуральную ель нельзя выбрасывать в обычный бак для твердых коммунальных отходов во дворе, поскольку она превышает допустимые нормативы для единицы мусора в 0,5 метра в глубину, длину и ширину, пояснили эксперты.