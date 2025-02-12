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18:26, 12 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали способ вернуть полмиллиона при покупке жилья

Эксперт по жилью Васильев напомнил о налоговом вычете за ремонт в новостройке
Мария Черкасова

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Россияне могут получить налоговый вычет за ремонт жилья в новостройке, максимальная сумма которого составляет 520 тысяч рублей для семейной пары. Об этом в разговоре с Life напомнил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Получить вычет могут россияне, которые купили жилье в новостройке без отделки. Важно, чтобы это условие было зафиксировано в договоре купли-продажи или в договоре долевого участия (ДДУ).

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Эксперт объяснил, что россиянин может вернуть деньги, потраченные на работы и покупку плитки, обоев, краски, ламината и межкомнатных дверей. При этом в перечень не входят мебель, бытовая техника и декор. Лимит имущественного вычета составляет два миллиона рублей на человека. Таким образом за ремонт можно вернуть 260 тысяч рублей. Отмечается, что для супругов лимит фактически удваивается, поэтому они могут получить 520 тысяч рублей.

Получить налоговый вычет можно через налоговую инспекцию или работодателя. При этом подать заявление можно в течение трех лет с момента покупки.

Ранее москвичам рассказали, что самое дешевое жилье в столице в новостройке в пешей доступности от метро или станции МЦД (15 минут пешком) обойдется в 6 миллионов рублей. Это студия площадью 20 квадратных метров вблизи от станции метро «Улица Скобелевская».

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