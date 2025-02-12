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23:28, 12 февраля 2025Россия

Россиянин получил ранения при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль

Гладков: Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Антон Вергун

Россиянин обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Валуйском округе, его госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, он был госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой», — заявил глава региона.

Ранее Гладков ранее сообщал, что в Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона было сброшено взрывное устройство. При атаке пострадала семейная пара.

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