Россиянин получил ранения при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль

Гладков: Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области

Россиянин обратился в больницу после атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Валуйском округе, его госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное, он был госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой», — заявил глава региона.

Ранее Гладков ранее сообщал, что в Волоконовском районе на участке автодороги Погромец — Коновалово — Давыдкин на движущийся легковой автомобиль с дрона было сброшено взрывное устройство. При атаке пострадала семейная пара.