Россиянка оказалась в реанимации из-за посудомоечной машины

Жительница Петербурга оказалась в реанимации из-за посудомоечной машины

Жительница Санкт-Петербурга, которая страдает от болезни Паркинсона, оказалась в реанимации из-за посудомоечной машины. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 35-летняя россиянка загружала в посудомойку грязные приборы. Как утверждает супруг, она случайно упала на нож.

Петербурженку доставили в больницу с открытой раной грудной клетки, колото-резаным ранением в области под ключицей. В тяжелом состоянии ее поместили в реанимацию.

Муж пациентки предположил, что у нее внезапно мог случиться припадок. Другие обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

До этого стало известно, что жительница Саратова объявила мужу о разводе и получила удар ножом. Россиянку госпитализировали, ее удалось спасти. Агрессивный супруг был задержан и начал давать показания.