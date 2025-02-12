Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:12, 12 февраля 2025Экономика

Российские рабочие вышли стричь траву в снегу

В Тюмени рабочие вышли косить траву в снегу
Мария Черкасова

Кадр: Readovka / «ВКонтакте»

В Тюмени рабочие вышли косить траву в снегу. В администрации города заявили, что это могли быть противопожарные мероприятия, сообщает «Подъем».

Видео с рабочими разлетелось в интернете и даже привлекло внимание журналистов британской газеты Daily Mail. Отмечается, что трава, не дававшая покоя рабочим, росла в микрорайоне Мелиораторов. В администрации заявили, что подобные работы мэрия проводит весной.

Необычную работу власти объяснили тем, что кто-то проводит мероприятия в рамках пожарной безопасности или перепутал сроки. Там добавили, что не знают, кому именно принадлежит земля, на которой косили траву.

В «Противопожарной службе Тюменской области» также рассказали о практике скашивать сухие камыши в поймах водоемов.

Ранее скашивающих траву в сугробах коммунальщиков обнаружили в Магнитогорске, Омске и Абакане. Однако власти российских городов объяснили покосы травы под снегом необходимостью. Если этого не сделать, весной убирать улицы будет сложнее, сказали там.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США освободят россиянина Винника

      Российская стюардесса описала некоторые действия пассажиров фразой «никогда бы не сделала»

      41-летняя российская актриса снялась в откровенных образах

      Российские рабочие вышли стричь траву в снегу

      Одиноких россиян предупредили об опасности знакомств перед 14 февраля

      Любовь к мороженому сделала женщину миллионершей

      Глава Пентагона назвал мирное урегулирование на Украине высшим приоритетом

      Apple выпустит человекоподобного робота

      Трамп захотел отказаться от ответственности за помощь Украине

      Комментатора Скворцова выписали из реанимации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше