Российские рабочие вышли стричь траву в снегу

В Тюмени рабочие вышли косить траву в снегу

В Тюмени рабочие вышли косить траву в снегу. В администрации города заявили, что это могли быть противопожарные мероприятия, сообщает «Подъем».

Видео с рабочими разлетелось в интернете и даже привлекло внимание журналистов британской газеты Daily Mail. Отмечается, что трава, не дававшая покоя рабочим, росла в микрорайоне Мелиораторов. В администрации заявили, что подобные работы мэрия проводит весной.

Необычную работу власти объяснили тем, что кто-то проводит мероприятия в рамках пожарной безопасности или перепутал сроки. Там добавили, что не знают, кому именно принадлежит земля, на которой косили траву.

В «Противопожарной службе Тюменской области» также рассказали о практике скашивать сухие камыши в поймах водоемов.

Ранее скашивающих траву в сугробах коммунальщиков обнаружили в Магнитогорске, Омске и Абакане. Однако власти российских городов объяснили покосы травы под снегом необходимостью. Если этого не сделать, весной убирать улицы будет сложнее, сказали там.