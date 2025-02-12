Сийярто заявил о пересмотре США решений по Венгрии

Сийярто: США пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации

Соединенные Штаты заверили Венгрию, что очень скоро пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Венгерский дипломат отметил ряд недружественных шагов экс-властей США. Так, предыдущая американская администрация расторгла соглашение об избежании двойного налогообложения, а также ввела для граждан Венгрии ограничения на въезд в США.

«Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены», — добавил Сийярто.

До этого Петер Сийярто заявлял, что администрация экс-главы США Джо Байдена испытывала неприязнь к Венгрии, поэтому постоянно чинила разные препоны Будапешту.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна находилась под постоянным давлением США и Евросоюза. При этом он добавил, что вместе с приходом к власти президента США Дональда Трампа ситуация изменилась.