Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:17, 12 февраля 2025Мир

Сийярто заявил о пересмотре США решений по Венгрии

Сийярто: США пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Соединенные Штаты заверили Венгрию, что очень скоро пересмотрят враждебные решения предыдущей администрации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

Венгерский дипломат отметил ряд недружественных шагов экс-властей США. Так, предыдущая американская администрация расторгла соглашение об избежании двойного налогообложения, а также ввела для граждан Венгрии ограничения на въезд в США.

«Мы уже обсуждали с новым руководством США, что мы восстанавливаем эти отношения, и новый госсекретарь заверил меня, что решения прежней администрации, которые были основаны на мести, будут очень скоро пересмотрены», — добавил Сийярто.

До этого Петер Сийярто заявлял, что администрация экс-главы США Джо Байдена испытывала неприязнь к Венгрии, поэтому постоянно чинила разные препоны Будапешту.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна находилась под постоянным давлением США и Евросоюза. При этом он добавил, что вместе с приходом к власти президента США Дональда Трампа ситуация изменилась.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военнослужащие отомстили ВСУ за командира Ефремова. Они ударили по позициям украинских войск подписанными снарядами

      На Сахалине рыбаки пересели с одной льдины на другую и уплыли благодаря удочкам

      В Нидерландах заявили о сдвиге в сторону переговоров по Украине

      Ночью в Киеве произошла серия взрывов

      Крупнейшие банки России изменили ставки по вкладам

      Мужчины и женщины рассказали о самых нелепых ошибках в сексе

      Российские военные в два раза нарастили силу ударов по ВСУ на одном из участков фронта

      ВСУ стали использовать воспитанников детдомов в качестве операторов БПЛА

      Сийярто заявил о пересмотре США решений по Венгрии

      Белый дом не пустил журналиста AP на церемонию к Трампу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше