Следствие потребовало арестовать решившую отравить мужа из-за развода россиянку

В Москве потребовали ареста готовившей отравление мужа 69-летней пенсионерки

В Москве следователи потребовали арестовать и отправить в СИЗО подозреваемую в подготовке покушения на мужа 69-летнюю россиянку. Об этом в среду, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, россиянке уже предъявили обвинение в подготовке преступления. Пенсионерку подозревают в том, что она искала исполнителя расправы над мужем с помощью яда. С ней проведены следственные действия. Обвиняемая отказалась давать показания.

Правоохранители узнали о намерении фигурантки от сотрудника частного детективного агентства. По его словам, 25 декабря 2024 года задержанная обратилась в агентство с просьбой собрать информацию о ее супруге. Затем она пояснила, что находится в бракоразводном процессе и подыскивает исполнителя, который за денежное вознаграждение сможет расправиться с ее мужем.

Детектив стал действовать в рамках оперативного эксперимента. Он встретился с подозреваемой. Пенсионерка пообещала вознаграждение в размере пяти миллионов рублей. Получив ложную информацию о том, что яд готов, она перевела на его банковскую карту один миллион рублей в качестве аванса.

Затем детектив сообщил, что муж устранен, после чего получил остальную сумму. Сразу после этого спецназ задержал женщину, ее захват попал на видео.