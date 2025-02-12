Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:23, 12 февраля 2025Силовые структуры

Следствие потребовало арестовать решившую отравить мужа из-за развода россиянку

В Москве потребовали ареста готовившей отравление мужа 69-летней пенсионерки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

В Москве следователи потребовали арестовать и отправить в СИЗО подозреваемую в подготовке покушения на мужа 69-летнюю россиянку. Об этом в среду, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, россиянке уже предъявили обвинение в подготовке преступления. Пенсионерку подозревают в том, что она искала исполнителя расправы над мужем с помощью яда. С ней проведены следственные действия. Обвиняемая отказалась давать показания.

Правоохранители узнали о намерении фигурантки от сотрудника частного детективного агентства. По его словам, 25 декабря 2024 года задержанная обратилась в агентство с просьбой собрать информацию о ее супруге. Затем она пояснила, что находится в бракоразводном процессе и подыскивает исполнителя, который за денежное вознаграждение сможет расправиться с ее мужем.

Детектив стал действовать в рамках оперативного эксперимента. Он встретился с подозреваемой. Пенсионерка пообещала вознаграждение в размере пяти миллионов рублей. Получив ложную информацию о том, что яд готов, она перевела на его банковскую карту один миллион рублей в качестве аванса.

Затем детектив сообщил, что муж устранен, после чего получил остальную сумму. Сразу после этого спецназ задержал женщину, ее захват попал на видео.

Обсудить
Последние новости

«Чего ты там менять собрался?» Российский военкор обратился к Зеленскому после расправ ВСУ над жителями Курской области

Назван срок возвращения доступной ипотеки в России

Google назвала дату анонса Android 16

Один из фигурантов дела главы компании «Фонбет» заключил досудебное соглашение

Врачи назвали четыре правила для защиты от цистита

Трехлапый пес спас хозяина от смертельно опасной змеи

В России заявили о необходимости «ипотечной оттепели»

Губернатор сообщил о смерти россиянки из-за удара беспилотника ВСУ по машине

ЦБ добился решения о банкротстве одного российского банка

Число финансовых пирамид и других нелегалов в России выросло

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

Узнать больше