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21:41, 12 февраля 2025Россия

Слуцкий высказался о разговоре Путина и Трампа

Слуцкий: Разговор Трампа и Путина прорвал антироссийскую блокаду Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа прорвал антироссийскую блокаду Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он запустил разморозку российско-американских официальных контактов. Как отметил политик, пока рано говорить о серьезных сдвигах в диалоге Москвы и Вашингтона.

«Беседа длилась почти полтора часа и, судя по сообщениям, затрагивала широчайший спектр мировых проблем: от украинского конфликта, ближневосточного урегулирования до вопросов экономики и развития технологий», — высказался он.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным.

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