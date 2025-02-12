Слуцкий высказался о разговоре Путина и Трампа

Слуцкий: Разговор Трампа и Путина прорвал антироссийскую блокаду Запада

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа прорвал антироссийскую блокаду Запада, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он запустил разморозку российско-американских официальных контактов. Как отметил политик, пока рано говорить о серьезных сдвигах в диалоге Москвы и Вашингтона.

«Беседа длилась почти полтора часа и, судя по сообщениям, затрагивала широчайший спектр мировых проблем: от украинского конфликта, ближневосточного урегулирования до вопросов экономики и развития технологий», — высказался он.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным.