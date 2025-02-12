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19:00, 12 февраля 2025Мир

США освободят россиянина Винника

ABC: США освободят россиянина Александра Винника в обмен на американца Фогеля
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Александр Винник (в центре)

Александр Винник (в центре). Фото: Giorgos Zachos / Globallookpress.com

США освободят россиянина Александра Винника в обмен на помилованного Россией американца Марка Фогеля. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника.

25 июля 2017 года Александр Винник был арестован в Греции по запросу США. Россиянина обвинили в создании биржи криптовалют BTC-e. Предполагается, что через нее он отмыл четыре миллиарда долларов. В мае 2024 года Винник Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой.

По данным ABC News, вынесение приговора Виннику в Калифорнии должно было состояться в июне, однако федеральный судья неожиданно перенес заседание по этому делу на вторник. Россиянин находился в тюрьме округа Аламеда в Калифорнии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что гражданина США Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду наркотиков, обменяли на гражданина России, заключенного в США. На днях он вернется на родину и тогда будет публично названо имя освобожденного россиянина.

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