Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
21:08, 12 февраля 2025Культура

Суд отказался оправдать обвиненного в педофилии культового рэпера

Суд оставил в силе приговор Ар Келли за сексуальное насилие и торговлю людьми
Андрей Шеньшаков

Фото: Cook County Sheriff's Office / Reuters

Американский рэпер Ар Келли, известный своим хитом I Believe I Can Fly, останется в тюрьме отбывать 30-летний срок за педофилию и торговлю людьми. Об этом сообщает издание Reuters.

По информации источника, федеральный апелляционный суд США оставил в силе приговор, отклонив утверждения рэпера о том, что некоторые присяжные были предвзяты к нему, а некоторые доказательства никак не подтверждали обвинения в его адрес.

В июне 2022 года суд приговорил Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Ранее музыкант также представал перед судом по обвинению в распространении детской порнографии и сексуальных связях с несовершеннолетними, однако тогда ему удалось замять дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      В Госдуме предсказали давление на Трампа со стороны демократов из-за Украины

      Слуцкий высказался о разговоре Путина и Трампа

      В Белом доме оценили разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

      Зеленский захотел мира на Украине

      Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

      Трамп призвал закончить конфликт на Украине

      Трамп заявил о необходимости остановить украинский конфликт

      Путин и Трамп отметили необходимость завершить конфликт на Украине

      На Западе раскритиковали попытку Зеленского «умаслить» Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше