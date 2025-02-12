Суд отказался оправдать обвиненного в педофилии культового рэпера

Суд оставил в силе приговор Ар Келли за сексуальное насилие и торговлю людьми

Американский рэпер Ар Келли, известный своим хитом I Believe I Can Fly, останется в тюрьме отбывать 30-летний срок за педофилию и торговлю людьми. Об этом сообщает издание Reuters.

По информации источника, федеральный апелляционный суд США оставил в силе приговор, отклонив утверждения рэпера о том, что некоторые присяжные были предвзяты к нему, а некоторые доказательства никак не подтверждали обвинения в его адрес.

В июне 2022 года суд приговорил Ар Келли к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Ранее музыкант также представал перед судом по обвинению в распространении детской порнографии и сексуальных связях с несовершеннолетними, однако тогда ему удалось замять дело.