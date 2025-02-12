В Госдуме высказались об уходе Винер с поста главного тренера сборной России по гимнастике

Депутат Свищев сравнил уход Винер с поста главного тренера с током

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сравнил уход Ирины Винер с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике с током. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Депутат выразил Винер слова благодарности за большую работу, которую она провела и на посту президента Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГ), и главного тренера, и просто тренера, когда она начинала свою деятельность.

Во многом можно сказать, что благодаря ее работе, ее команды был рассвет и развитие художественной гимнастики в России. Десяткам, может быть, сотням тысяч молодых спортсменов открыли дорогу в жизнь, они стали спортсменами, гражданами России Дмитрий Свищев депутат Госдумы

«Я думаю, сегодня это заявление было током для многих, прежде всего российских гимнасток, но не надо Ирину Александровну списывать со счетов. Давайте честно говорить, это не тот человек, который будет спокойно сидеть дома и не помогать, не развивать. Она будет заниматься и общественной деятельностью, я уверен в этом, и спортивной деятельностью, будет консультировать. Наверное, она не будет таким активным тренером, как до сегодняшнего дня, но я уверен, что она еще много пользы принесет российскому спорту», — поделился парламентарий.

Ранее стало известно, что Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она заявила, что счастлива, что смогла внести вклад в развитие этого вида спорта.

В октябре прошлого года Винер покинула пост президента ВФХГ. Тогда она отмечала, что давно мечтала об этом.

Винер занимала пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. В 2008-м она возглавила ВФХГ.

