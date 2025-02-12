Трамп после разговора с Путиным позвонит Зеленскому

Трамп сообщил, что после разговора с Путиным позвонит Зеленскому

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Слова политика передает Reuters.

«Мы договорились работать с Путиным вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга (...) Мы начнем с того, что я позвоню президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, я сделаю это прямо сейчас», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером «был очень продуктивным». Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

