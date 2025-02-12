Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:15, 12 февраля 2025Мир

Трамп после разговора с Путиным позвонит Зеленскому

Трамп сообщил, что после разговора с Путиным позвонит Зеленскому
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / АР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным позвонит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Слова политика передает Reuters.

«Мы договорились работать с Путиным вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга (...) Мы начнем с того, что я позвоню президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, я сделаю это прямо сейчас», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским лидером «был очень продуктивным». Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин и Трамп договорились немедленно начать переговоры по Украине

      Игрок «Краснодара» прокомментировал решение выступать за сборную Армении вместо России

      В ООН заявили о приветствии любых усилий по урегулированию конфликта на Украине

      Кремль подтвердил разговор Трампа с Путиным

      Более 20 членов экстремистской организации арестовали в российском регионе

      Модель Перминова показала фигуру в крошечном бюстгальтере

      В российской школе появился антитеррористический забор

      Трамп поблагодарил Путина за разговор

      В российском регионе произошло землетрясение

      Стало известно о снижении добычи нефти в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше