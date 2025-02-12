Трампу указали на историческое право Турции владеть сектором Газа

Экс-премьер Турции Давутоглу Трампу: Газа была законной частью Османской империи

Последним законным государством, которое владело сектором Газа, была Османская империя. Об этом заявил бывший премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, обращаясь к президенту США Дональду Трампу, передает турецкий телеканал Veryansin.

«Как турок, который является подданным Османского государства, я говорю это Трампу. Последнее законное государство Газы — это Османская империя (...). Турция является законным продолжением Османской империи, и мы относимся к жителям Газы как к своим гражданам. Пусть они проведут референдум и присоединятся к Турецкой Республике в качестве автономного региона до создания палестинского государства», — отметил политик.

Давутоглу подчеркнул, что Турция «готова защитить жителей Газы, если США придут и попробуют захватить регион».

10 февраля Трамп заявил, что исключает возможность возвращения палестинцев в сектор Газа. Политик пообещал построить для них новое место. По словам главы Белого дома, если палестинцы вернутся в Газу сейчас, пройдут годы, прежде чем там снова можно будет жить, поскольку в текущем состоянии анклав непригоден для жизни.