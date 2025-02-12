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14:18, 12 февраля 2025Ценности

У летевшего в Россию пассажира изъяли 14 килограммов сумок Louis Vuitton

У летевшего в Россию из Китая мужчины изъяли 14 килограммов сумок Louis Vuitton
Екатерина Ештокина

Фото: andersphoto / Shutterstock / Fotodom

Таможенники в аэропорту Екатеринбурга изъяли у летевшего из Китая мужчины 14 килограммов люксовых сумок. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

34-летний пассажир рейса из Пекина пытался провезти в Россию изделия бренда Louis Vuitton. В свою очередь инспекторы засомневались в подлинности вещей. Мужчина сначала уверял, что сумки оригинальные, однако позже признался, что приобрел их в Гуанчжоу за 11 тысяч юаней (почти 143 тысячи рублей).

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Отмечается, что документов и чеков на предметы роскоши пассажир при себе не имел. При этом сумки отправили на экспертизу. Кроме того, на владельца завели административное дело.

В марте 2024 года россиянка привезла из Турции на свадьбу дочери тапки Dior и нарвалась на суд. Жительница Екатеринбурга Нигора (фамилия не раскрывалась) купила весь размерный ряд упомянутой обуви Christian Dior Couture весом почти на 30 килограммов.

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