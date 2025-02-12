В Белом доме оценили разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

В Белом доме позитивно оценили разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Разговоры по телефону, которые провел президент США Дональд Трамп с российским лидером Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским, были очень позитивными, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге. Трансляцию вел C-SPAN.

Трамп положительно оценил эти звонки, добавила она. Левитт подчеркнула, что Вашингтон намерен достичь урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других. Вскоре после этого американский президент созвонился с Зеленским.

