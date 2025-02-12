В Европе рассказали о сталинизации родины Сталина

Экс-глава МИД Литвы заявил о сталинизации Грузии, где родился Сталин

Грузия, где родился Иосиф Сталин, сейчас подвержена процессу сталинизации. С таким заявлением выступил экс-глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью грузинскому изданию InterpressNews.

Так он прокомментировал ужесточение законов о проведении митингов. «Я думаю, что в этом году мы наблюдаем сталинизацию страны. Людей лишают гражданских прав», — заявил бывший литовский чиновник. Он также призвал ввести санкции против нынешнего руководства Грузии, которое принадлежит к партии «Грузинская мечта».

Иосиф Сталин при рождении имел фамилию Джугашивили и родился в грузинском городе Гори. Он был этническим грузином.

Ранее в Грузии власти ужесточили правила проведения митингов. Теперь протестующим запрещено блокировать автомагистрали, железные дороги, тоннели и эстакады. Об акции следует предупреждать правоохранительные органы заранее, согласно законопроекту.