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10:26, 12 февраля 2025Мир

В Европе заявили о невозможности отправить на Украину миротворцев

NYT: Европейские страны не смогут отправить на Украину 200 тысяч миротворцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norwegian Armed Forces / Reuters

Европейские страны не смогут отправить на Украину 200 тысяч миротворцев, которых ожидает украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

«За исключением членства Украины в НАТО, что в течение многих лет кажется маловероятным, идея размещения большого количества европейских войск из стран НАТО многим чиновникам и аналитикам кажется безрассудной», — говорится в материале.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, Европа не может предложить даже 200 000 солдат, а любые наземные войска должны иметь американскую поддержку, особенно перед лицом второй по величине ядерной державы в мире, России.

Как отмечает издание, даже более скромное число европейских солдат — 40 тысяч, было бы трудной целью для Европы, учитывая медленный экономический рост, нехватку войск и необходимость увеличения военных расходов для собственной защиты. Кроме того, уточняется, что этого будет недостаточно для обеспечения реалистичного сдерживания России.

Ранее бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер усомнился, что Европа политически и военно справится с размещением войск на Украине для обеспечения режима прекращения огня. Он предложил рассмотреть возможное участие войск из третьих стран.

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