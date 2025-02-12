В Госдуме анонсировали расширение списка регионов для сдачи ОГЭ по-новому

Володин: Список регионов для сдачи ОГЭ лишь по двум предметам могут расширить

Список регионов для сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) лишь по двум предметам могут расширить. Принятие такого решения анонсировал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По его словам, после того, как в правительстве одобрили возможность в пяти российских регионах сдавать экзамены после девятого класса по-новому, в нижнюю палату парламента стали поступать просьбы распространить такой порядок проведения аттестации на большее число субъектов.

«Те регионы, которые обоснуют необходимость своего участия и будут подготовлены к пилотному проекту, к участию в нем, конечно, мы рассмотрим на предмет включения, расширения этого списка», — сказал Володин, добавив, что список регионов могут пополнить уже ко второму чтению проекта в Госдуме.

Ранее правительство одобрило проект проведения ОГЭ только по русскому языку и математике в пяти российских регионах. Пилотными регионами выбрали Москву, Санкт-Петербург, Северную Осетию, Ростовскую и Тюменскую области.