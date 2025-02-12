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07:39, 12 февраля 2025Россия

В Госдуме обратились в МВД после ДТП со скорой и авто с военными в Белгороде

Депутат Леонов обратился в МВД после ДТП со скорой и авто с военными в Белгороде
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Депутат Государственной Думы Сергей Леонов направил обращение руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой лично проконтролировать расследование дела о ДТП со скорой и автомобилем BMW с военными в Белгороде. Об этом со ссылкой на документ пишет РИА Новости.

«Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль», — говорится в обращении парламентария.

Он также обратился к главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину с просьбой поручить следственным органам провести проверку. В том числе это касается противоречивой информации о водителе автомобиля, который протаранил скорую.

Авария в Белгороде произошла 7 февраля. Тогда BMW протаранил автомобиль врачей, жертвами в ДТП в результате чего стали два фельдшера, которые находились в скорой помощи. В джипе, как выяснилось, находились трое военных, двое из них пострадали.

Впоследствии также опубликовали видео с моментом ДТП. На кадрах видно, как джип мчится с большой скоростью, игнорируя красный сигнал светофора, и на перекрестке врезается в машину экстренной службы.

ЖЗЛ
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