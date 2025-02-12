В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина со спецпосланником президента США

Песков заявил, что ему нечего сказать о встрече Путина со спецпосланником США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о якобы прошедшей встрече спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Представителя Кремля цитирует РИА Новости.

«Мне нечего вам сказать по этой теме, у меня никакой информации по этой теме для вас нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению американца Марка Фогеля. Мужчина был осужден в России за контрабанду наркотиков. В Белом доме назвали его возвращение проявлением доброй воли со стороны Москвы.