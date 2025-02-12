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12:41, 12 февраля 2025Бывший СССР

В Молдавии предсказали падение режима Санду

Молдавский оппозиционер Шор: Без помощи от USAID режим Санду падет
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Прекращение финансовой помощи от Агентства США по международному развитию (USAID) приведет к падению режима президента Молдавии Майи Санду. Об этом заявил молдавский оппозиционер Илан Шор, передает РИА Новости.

По его словам, USAID финансировала фашистские организации. Он добавил, что эта организация «была частью экосистемы по разрушению наших целостных идей, нашего поколения, наших мыслей, нашего твердого взгляда на какие-то вещи». Шор сделал вывод, что пособники фашизма, которых финансировала USAID, окажутся у края пропасти. Такая же судьба, по его мнению, ждет и Санду в течение пяти месяцев.

Ранее Санду призналась в затягивании назначения посла в России. Предлогом для этого она назвала якобы неуважительное заявление российского официального лица в период вручения верительных грамот.

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